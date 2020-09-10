Два нижегородских вуза перешли на дистанционку

Два вуза Нижегородской области начали новый учебный год в дистанционном режиме. Об этом стало известно от студентов образовательных учреждений.

С 1 сентября 2020 года в онлайн-формате работают Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия и Нижегородский филиал Российского государственного университета правосудия.

Согласно информации, предоставленной министерством образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, режим работы высших учебных заведений определяется их учредителями.

Напомним, что, по данным на 10 сентября 2020 года, общее количество заболевших в регионе за все время достигло 29 181 человек. Также в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса

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