Нижегородский долгострой на Мельникова ввели в эксплуатацию
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Многоквартирный дом №26а по улице Мельникова в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию, соответствующее соглашение подписало региональное министерство строительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
С июня 2017 года данный объект находился в списке проблемных, но в декабре 2019 года Коммерческий Банк «Мегаполис» выступил инвестором и строительство 16-этажного дома на Мельникова, 26а было завершено.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в настоящее время дом сдан и скоро в него въедут 89 дольщиков, чьи права были восстановлены путем достройки.
Напомним, что изначальный застройщик не справился со своими обязательствами и его признали банкротом.
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