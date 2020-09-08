Еще 179 человек выздоровели от коронавируса в Нижегородской области

За последние сутки коронавирус победили еще 179 пациентов. В общей сложности на сегодняшний день выздоровели 25 572 человека, у которых подтвердили диагноз «COVID-19». Об этом сообщает региональный минздрав.

На 8 сентября в области выявили 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора, количество нижегородцев с подтвержденным диагнозом достигло 28 859 человек.

При этом у 1,7 тысяч человек болезнь пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме — они находятся на амбулаторном лечении. В больницах лечится около 1 тысячи человек, еще 14 человек - в обсерваторах.

Тесты на коронавирус за все время сдали 783 731 человек. За сутки средний показатель тестирования вырос на 0,6% и составил 24 469 человек на 100 тысяч населения. Проверку прошли еще 4 735 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 196,7 теста на 100 тысяч населения.

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