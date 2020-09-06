Подъезды в двух домах отремонтировали после вмешательства Госжилинспекции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Качество работ в подъездах двух домов Нижнего Новгорода проверили специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее жители дома №6 по улице 40 лет Победы направили в Госжилинспекцию обращение о ненадлежащем состоянии одного из подъездов.

- В ходе проверки нами установлено, что в подъезде № 2 не производится влажная уборка, на стенах наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоев, - поделился руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Региональное ГЖИ возбудило дело об административном правонарушении в отношении АО «Домоуправляющая Компания Приокского района» и выдало предписание – отремонтировать объект. В результате принятых мер в полном объеме был выполнен ремонт в подъезде.

Аналогичное обращение в Госжилинспекцию поступило из дома №14 по улице Богородского в Советском районе Нижнего Новгорода. Специалисты также выехали на место с проверкой и установили факт нарушения правил благоустройства.

- Нами было выдано предписание, которое в настоящее время исполнено, нарушения устранены. Повторная проверка показала, что выполнен ремонт подъездов, с заменой абонентских почтовых ящиков, - сообщил Игорь Сербул.

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