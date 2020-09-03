В Нижегородской области началось досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней стартовало в Нижегородской области 2 сентября 2020 года. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

Согласно информации, со 2 по 12 сентября 2020 года включительно в Нижегородской области пройдет 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых заместят 1 776 мандатов.

Так, в ходе голосования выберут:

- депутатов городской думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск;

- депутатов представительных органов первого созыва в 11-ти вновь образованных муниципальных округах;

- депутата Законодательного Собрания в Дзержинске.

В Единый день голосования, который пройдет в России 13 сентября, избиратели смогут проголосовать только на избирательном участке по месту жительства. Это связано с тем, что на этих выборах система «мобильного избирателя» не предусмотрена.

В будние дни досрочно выбрать депутатов Заксобрания избиратели могут с 16:00 до 20:00, а в выходные с 9:00 до 13:00.

В целях обеспечения безопасности из-за эпидемиологической ситуацией в стране, на каждом избирательном участке будут организованы обязательная термометрия всех сотрудников и избирателей, ежедневная дезобработка участков, разделение маршрутов граждан. Кроме того, на избирательных участках нужно будет находится в масках и перчатках.

С полным графиком работы избирательных участков можно ознакомиться на сайте регионального избиркома.

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