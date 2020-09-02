В Нижнем Новгороде открыли мемориал Герою Советского Союза. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде установили мемориал Герою Советского Союза. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Торжественная церемония открытия памятной доски нижегородцу, генерал-лейтенанту Ивану Дмитриевичу Ивлиеву состоялась 2 сентября 2020 года. Мемориал находится на доме №1 по улице Минина, где последние пять лет, до момента своей трагической гибели в феврале 1966 года, жил Иван Ивлиев.

- Память о наших героических земляках – это всегда укрепление связи времен, а память формируется поступками, которые мы делаем в настоящем, – сказал на церемонии открытия исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Сын Героя Советского Союза Дмитрий Ивлиев рассказал, что увековечивание памяти о его отце, очень важный момент в жизни его потомков. Также с теплотой он вспомнил о том, как сильно его отец любил город Горький и считал себя коренным нижегородцем.

- Помню, когда мы с семьей в первый раз приехали в Нижний Новгород, он устроил для нас пешую экскурсию по улице Свердлова (нынешняя улица Большая Покровская). Он рассказывал обо всех исторических зданиях и любил гулять по Верхнее-Волжской набережной, – рассказал Дмитрий Ивлиев.

Отметим, что сначала проект мемориала был утвержден с родственниками Героя Советского Союза, лишь затем передан региональной общественной организацией ветеранов войны на рассмотрение администрации города.

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