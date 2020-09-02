Памятник легендарной Матрене Вольской установили в Городце

Памятник легендарной Матрене Вольской открыли в Городце. Фото: Оксаны Беловой

Торжественная церемония открытия памятника «Матрене Исаевне Вольской с детьми» прошла 1 сентября 2020 года в Городце. Мероприятие приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация Городецкого муниципального района.

Скульптуру установили на площади Пролетарской, рядом с мемориальным комплексом «Книга памяти». Памятник, выполненный в натуральную величину и отлитый из бронзы, создан по проекту нижегородского скульптора Сергея Молькова.

Матрена Вольская в годы Великой Отечественной войны являлась участницей партизанского движения и возглавляла операцию «Дети». Так, в 1942 году под её руководством с оккупированных немцами территорий было выведено и доставлено в Горький свыше трех тысяч детей.

- История, затронувшая чувства многих людей, сегодня увековечена в памятнике. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого важного социально значимого проекта. Мы гордимся героями земли городецкой, - подчеркнул глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

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