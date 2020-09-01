Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

Дорогие школьники, студенты, преподаватели, все, кто работает в сфере образования и, конечно, родители! От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник занимает особое место в нашем календаре. Все мы помним атмосферу 1 сентября. Песня: «Учат в школе», звучащая из каждого школьного двора, линейки, цветы, ощущение наступающей осени, радость от встречи с друзьями… Первоклашки вступают в новый, удивительный мир, а выпускники уже чувствуют грусть от предстоящего прощания с друзьями.

В этом году в школы Нижегородской области пойдет учиться почти 340 тысяч ребят. Прошедшие месяцы стали для них, как и для педагогов и для родителей, очень непростыми. Дистанционное образование при всех своих преимуществах не заменит личного общения. Мне хочется поблагодарить всех, кто в этот период учился не просто «для галочки». Теперь мы возвращаемся к привычному формату работы. Но очень прошу вас не пренебрегать мерами безопасности!

Мы стараемся сделать школы региона удобнее и уютнее для учеников и педагогов. По инициативе Президента России реализуется национальный проект «Образование». В учебные заведения закупается современное оборудование, создаются центры дополнительного образования и строятся новые школы. В этом году 1 июня мы начали строительство «Школы 800» - это особый проект, посвященный грядущему юбилею Нижнего Новгорода. Но, конечно, главное в системе образования – это люди!

Желаю, чтобы у учеников и студентов никогда не ослабевала тяга к знаниям. Чтобы педагоги искренне радовались успехам школьников и помогали им обрести ценные знания, которые потом помогут в жизни. Есть хорошие слова: «Учиться никогда не поздно». Дерзайте, стремитесь, открывайте новое! С праздником!

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