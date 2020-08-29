Несколько сотрудников Нижегородского театра оперы и балета заболели COVID-19

По информации регионального управления Роспотребнадзора, некоторые сотрудники Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина оказались заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. Точное количество заболевших не называется.

Известно, что в здании театра провели комплекс противоэпидемических мероприятий, а всех сотрудников с положительным результатом на COVID-19 отправили на карантин.

Кроме того, всех людей, с которыми контактировали зараженные, направили на 14-дневную самоизоляцию.

В настоящее время ситуация с коронавирусом, выявленным у нескольких сотрудников театра, взята под контроль Роспотребнадзором.

Напомним, что за последние сутки общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 27 407 человек.

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