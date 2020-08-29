Нижегородские центры занятости проведут «горячую» линию для нижегородцев

С 31 августа по 20 сентября 2020 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 все центры занятости населения региона проведут «горячую» телефонную линию об изменениях в организации деятельности службы. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Отмечается, что специалисты расскажут нижегородцам о том, как подать документы через портал «Работа в России» и ответят на вопросы об изменениях в законодательстве о занятости населения.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

Напомним, на сегодня в региональном банке вакансий почти 44 тысячи предложений о работе.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.

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