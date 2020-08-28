Без душа и туалета: Выставлена на продажу самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде

Самой дешевой квартирой, выставленной на продажу в первой половине 2020 года, оказалась однокомнатная квартира площадью 18 квадратных метров в Канавинском районе Нижнего Новгорода. К такому выводу пришли аналитики «Гипер НН».

- Эта квартира предлагалась покупателям за 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении. – Она находится в двухэтажном доме на улице Литвинова. В непосредственной близости расположен ТЦ «Республика» и железнодорожный вокзал.

Из удобств в квартире только газ. Имеется в наличии газовая плита, а вот душа и туалета в квартире нет – все находится во дворе. Также рядом с домом есть кирпичные постройки, в которых можно хранить вещи.

- Эта квартира является идеальной для сдачи в аренду, - уверены нынешние владельцы однушки.