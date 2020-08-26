В Нижнем Новгороде стартовал федеральный проект «Зелёный фитнес» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Федеральный проект «Зелёный фитнес» стартовал в парке «Дубки» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- На территории общественных пространств проходят бесплатные занятия йогой, зумбой, пилатесом, аэробикой и боксом. Программа тренировок разработана таким образом, что принять участие в проекте могут люди разных возрастных категорий. Физическая подготовка значения не имеет, - рассказал куратор проекта «Зелёный фитнес» Виталий Карасёв.

Первые тренировки на открытом воздухе стартовали на территории городского парка «Дубки». Известно, что на данный момент составляется план мероприятий, которые проведут в соответствии с концепцией парка и потребностями жителей.

В ближайшее время проект «Зелёный фитнес» начнет действовать в Автозаводском и Сормовском районах

Напомним, что согласно ограничительным мерам, заниматься в группах могут не более 25 человек.

- Мне 71 год, и иметь возможность танцевать под руководством тренеров в компании единомышленников – одно большое удовольствие! Особенно приятно, что занятия проходят в нашем новом парке на свежем воздухе. Уже решила для себя, что не пропущу ни одной тренировки, - поделилась впечатлениями от занятий жительница Ленинского района Генриетта Старжинская.

Отметим, для участия в акции нижегородцам нужно провести предварительную регистрацию на страничках проекта в соцсетях.

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