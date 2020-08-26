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Жители Автозавода выбрали концепцию благоустройства бульвара по улице Школьной

По концепции территория бульвара будет разделена на зоны
Кристина БербасоваКристинаБербасова
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Жители Автозавода выбрали концепцию благоустройства бульвара по улице Школьной. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Жители Автозавода выбрали концепцию благоустройства бульвара по улице Школьной. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе состоялись общественные обсуждения проекта концепции предстоящего благоустройства бульвара по улице Школьной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Местные жители единогласно одобрили концепцию благоустройства, представленную архитектором МБУ «Нижегородгражданпроект» Анной Бережной.

По проекту территория бульвара будет разделена на зоны: для спокойных прогулок и активного отдыха для детей. Кроме того, на бульваре появится протяженная дорожка для катания на велосипедах, роликах, самокатах, а также детская площадка.

- Понравился подход к организации будущего благоустройства: спросили наше мнение, услышали наши просьбы. Мы хотим, чтобы на бульваре навели порядок, и стало уютно и комфортно детям и взрослым, - рассказала жительница улицы Школьной Оксана Цыганова.

Согласно информации, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жители Автозаводского района проголосовали за благоустройство в 2021 году бульвара по улице Школьная, Культбазы в микрорайоне Северный, парка Славы (2-я очередь), территории вдоль озера по улице Пермякова.

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