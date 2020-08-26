К отопительному сезону в Приокском районе утеплили 125 домов. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В рамках подготовки к отопительному сезону в Приокском районе утеплили 125 домов. Об этом сообщил глава районной администрации Михаил Шатилов в ходе проверки завершающего этапа работ по утеплению торцевой части дома №19 по улице 40 лет Победы.

Жители дома обратились в администрацию района, чтобы в помещении было проведено обследование. Специалистами было установило, что в зимний период произошло промерзание торцевой стены дома, на которой появились плесень и разводы.

После этого было принято решение утеплить фасад полностью – с первого по десятый этаж, к работе приступили в середине августа. Также известно, что управляющая компания постаралась учесть и исправить все недочеты, которые были выявлены за прошлый отопительный сезона.

- Ко мне пришли инженеры, все посмотрели. Сказали, что есть промерзание стены, нужно утеплять. После прислали акт, что работы будут выполнены, повесили везде объявления, что 11 августа начнется замена утеплителя. Попросили машины не ставить, чтобы не повредить при покраске. Все сделали быстро, запах уже прошел, влажности нет. Надеюсь, зимой будет также, - сообщила жительница дома №19 по улице 40 лет Победы Екатерина Новикова.

Отметим, что в Прикоском районе к отопительному сезону провели работы по восстановлению тепловых контуров на 83 домах. Так, на данный момент район на 90% готов к промывке и опрессовке.

- Мы максимально постарались сделать так, чтобы в 2020-2021 году проблем с отоплением у жителей не было. Нам осталось решить документальные вопросы: готовим паспорта готовности к каждому дому, к 1 сентября будем готовы к пробной топке системы отопления, - рассказала исполнительный директор районного ДУКа Ольга Прокофьева.

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