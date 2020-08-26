В парке «Швейцария» обнаружили противотанковую мину. Фото: Instagram Юрия Шалабаева

Исполняющий обязанности полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил на своей личной странице в Instagram, что во время проведения земельных работ в парке «Швейцария» рабочими был обнаружен объект, похожий на противотанковую мину. Известно, что боеприпас находился на глубине до 80 сантиметров.

На место находки вызвали сотрудников «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», а также специалистов Росгвардии с привлечением кинолога.

В ходе осмотра было определено, что найденный объект является учебной миной ТМ-57. В настоящее время мина изъята полицией для дальнейшего уничтожения.

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