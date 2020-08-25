В Нижнем Новгороде завершают работу по благоустройству сквера «Звезда». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Завершение работ по благоустройству сквера, находящегося у Дома культуры «Звезда» в Нижнем Новгороде, планируется к 1 сентября 2020 года.

На данный момент подрядная организация занимается озеленением территории, проводится посадка цветников, кустарников и деревьев.

- Жители хотели, чтобы в сквере было много цветущих растений. Мы используем цветущую сирень, шиповник – морщинистую розу. Планируем посадить около 1,5 тысяч кустарников в виде массивов и отдельно стоящих растений, - сообщила ландшафтный архитектор компании подрядчика ООО «Пятый элемент» Наталья Дубровина.

Также в сквере продолжаются работы по укладке брусчатки и планировке площадки для выгула собак. Кроме того, по проекту на благоустраиваемой территории уже появились парковые диваны, урны,дог-спенсеры, а на детской площадке установлен первый игровой элемент – песочница в виде деревянного дракона.

Стоит отметить, что примерно на 90% завершена работа над беседкой, которая станет пространством для тихого отдыха нижегородцев, а также фотозоной для молодоженов.

- Готовы основания и колонны. Скоро рабочие приступят к выполнению верхнего яруса и установке лавочек. Уже подготовлены ниши для цветов. В них будут посажены растения с белыми листьями и цветами, чтобы дополнять общую картину так называемого «белого сада», - поделилась начальник отдела благоустройства администрации Советского района Елена Пегова.

В ходе ежедневного инспектирования территории стало известно, что работы по благоустройству сквера выполнены на 95-96%.

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