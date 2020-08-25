В Нижнем Новгороде ликвидировали очередную нелегальную свалку

В Нижнем Новгороде ликвидировал очередную нелегальную свалку. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Очередную нелегальную свалку твердых бытовых отходов ликвидировали за гаражными массивами в лесополосе на улице Левинка, Московского района. Сигнал комунальщикам поступил от местных жителей, обнаруживших мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Отметим, что ликвидация свалки заняла целый день, а объем убранного мусора составил более 400 метров кубических. Так, за лето на территории Московского района с несанкционированных свалок было вывезено около 1 600 кубометров мусора на общую сумму почти миллион рублей.

- Многие места нам знакомы: с этих незаконных свалок мы вывозим мусор по несколько раз за сезон, как, например, в лесополосе у ЖК «Бурнаковский». Хочу призвать жителей к сознательности. Берегите свой двор, улицу, берегите свой город, - подчеркнул глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

В настоящее время также решается вопрос о ликвидации свалки более 2,8 тысяч кубических метров мусора, находящихся в «Бурнаковской низине» со стороны полигонов снеготаяния и Сормовскому шоссе, 24, корпус 27.

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