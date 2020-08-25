В Нижегородской области построят современный мусоросортировочный комплекс Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение о строительстве современного мусоросортировочного комплекса на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Нижегородской области.

- Стратегическое партнерство с «Уралвагонзаводом» позволит расширить компетенции в области переработки отходов, освоить новые технологии и выпуск высокотехнологичной продукции на предприятии оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. В соглашении мы учли не только производственные аспекты, связанные с локализацией процесса изготовления сложного оборудования, но и создание новых высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях региона, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Предполагается, что мощность нового объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 120 тысяч тонн. Кроме того, было отмечено, что инновационные технологии по производству автоматизированных мусоросортировочных комплексов позволят пересмотреть подход к утилизации мусора в регионе.

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