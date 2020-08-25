В Нижнем Новгороде выписали ещё 147 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19

По данным на 25 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 147 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 23 910 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 26 866 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 703 376 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,5% и составил 21 960 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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