Ирина Кондырева стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода

Ирина Кондарева назначена руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода. Соответствующее решение принял исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. К своей работе она приступила уже 24 августа. Об этом сообщили в департаменте кадровой политики администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщается, Ирина Кондырева в 2007 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». В 2008-2009 годах прошла профпереподготовку по специальности «Информационные технологии» в ННГУ имени Лобачевского, а в 2011 курсы повышения квалификации в РАНХиГС при президенте по направлению «Управление государственными и муниципальными заказами», а в 2019 году – курсы ««Проектное управление в органах государственной власти».

На государственной гражданской службе Ирина Кондырева проработала более 18 лет. С 2002 года она работала в министерстве финансов Нижегородской области.