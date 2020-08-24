Более 70 нижегородцев приняли участие в литературном марафоне

Подведены итоги литературного марафона «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…», который был организован общественным движением «Волонтеры культуры» при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи в период Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В проекте приняли участие более 550 человек. Среди них более 70 человек представляли Нижегородскую область. Нижегородцы чаще всего выбирали для прочтения «Евгения Онегина» Александра Пушкина и «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. В социальных сетях с хэштегом #читаемвместе некоторые участники марафона разместили собственные произведения.

Акция проходила с апреля 2020 года. В ее рамках участникам было предложено выбрать один из трех форматов «литературной дистанции»: марафон (42 тыс. слов), полумарафон (21 тыс. слов) или любительскую дистанцию (10 тыс. слов). Каждый участник должен был записать на видео отрывок произведения и передать эстафету по хештегу #читаемвместе своему другу, коллеге или знакомому, который продолжит читать выбранное произведение с финальных слов и передаст эстафету следующему.

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