В Нижегородском кремле прошел исторический квест для воспитанников детского дома. Фото: пресс-служба губернатора Нижегородской области

На территории Нижегородского кремля прошел исторический квест для воспитанников Краснобаковского детского дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Известно, что квест организован в рамках проекта «Городская история» при поддержке «Команды 800». Квест проходит в формате совмещения игровых моментов с исторической информацией, охватывающей историю Нижнего Новгорода с его основания и до нашего времени. При этом для каждой возрастной категории существует свой маршрут, так, квест может проходить на территории Нижегородского кремля, улице Рождественской и улице Большой Покровской.

Отметим, что в августе 2020 года организаторы проекта проведут ещё 13 командных игр для воспитанников детских домов Нижегородской области, а остальные 52 квеста пройдут осенью и в них примут участие нижегородские школьники.

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