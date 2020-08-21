Почти 89% заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели

По данным регионального минздрава на 21 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области из больниц выписано ещё 143 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 23 473. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число жителей региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 26 391 человек, а новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено 127. Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 441.

Тесты на COVID-19 в Нижегородской области сдали 684 483 человека. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,9% и составил 21 370 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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