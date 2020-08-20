Видеопроект «Усадьбы Нижегородской области» стартовал в регионе

Видеопроект «Усадьбы Нижегородской области» в рамках программы #ОткройНижний стартует с 20 августа в Нижегородском туристско-информационном центре. Об этом сообщила сегодня, 20 августа, пресс-служба областного правительства.

В связи с пандемией в России большую популярность приобрел внутренний туризм. «Сегодня мы наблюдаем настоящий подъем, - подчеркнул директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и добавил, что Нижегородская область тоже не осталась без внимания туристов. Поэтому цель проекта – рассказать о том, чем может быть интересная Нижегородская область. «История каждой усадьбы уникальна и связана с невероятно интересными личностями и династиями. Я уверен, что наш проект откроет новые возможности для путешествий по Нижегородской области», — отметил Сергей Яковлев.

В первом выпуске видеопроекта нижегородцы и все желающие могут познакомиться с дачей купца Николая Бугрова, которая находится в Володарском районе.

Онлайн-экскурсии можно посмотреть здесь, а также в соцсетях Visit Nizhny.

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