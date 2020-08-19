Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство

В среду, 19 августа, в Законодательном Собрании в формате видеоконференции состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон Нижегородской области, предусматривающих выплаты за классное руководство педагогам нижегородских школ. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

На дополнительные выплаты за классное руководство Нижегородской области выделено 416,5 миллионов рублей. Допвыплаты получат почти 16 тысяч педагогов по всей области.

Проект изменений в закон Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» рекомендован к принятию на заседании Законодательного Собрания 27 августа в двух чтениях.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября все школы региона откроются в штатном режиме.

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