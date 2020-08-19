Еще 138 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом

По информации сайта стопкоронавирус.рф, еще 138 жителей нижегородской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом, общее количество заболевших превысило 26 тысяч человек и составило 26132 человека. Более чем у двух тысяч нижегородцев болезнь в активной фазе – около 1,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них проходит без симптомов или в легкой форме. 900 нижегородцев проходят лечение в больницах региона, 110 – в обсерваторах.

23 144 нижегородца с диагнозом «COVID-19» выписаны, это составляет порядка 88,5% от общего количества заболевших. За минувшие сутки выписано еще 204 человека.

Нижегородская область вошла в пятерку регионов с максимальным количеством выявленных случаев заболевания за сутки. На первом месте традиционно располагается Москва – 691 подтвержденный случай коронавируса. В Санкт-Петербурге количество заболевших – 162, в Московской области – 151. Нижегородскую область опередила только Свердловская – там зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.

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