Строительство новых очистных сооружений завершилось в селе Шатовка Арзамасского района Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Шатовка Арзамасского района завершилось строительство новых очистных сооружений, мощность которых составляет 400 кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Для Шатовки запуск новых очистных - знаковое событие. Старые уже давно выработали свой срок. И если раньше сточные воды сбрасывались на рельеф, то теперь они проходят несколько ступеней очистки, - во время проверки функционирования очистных сооружений рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

На данный момент к новым очистным сооружениям подключены 58 многоквартирных домов, а также школы, детский сад и дом культуры, хотя в дальнейшем планируется и обслуживание частных домов.

Стоимость работ по контракту обошлась в 84,1 миллиона рублей.

Напомним, что до 2024 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области будет построено 69 объектов водоотведения.

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