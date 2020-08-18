Строительство новых очистных сооружений завершилось в селе Шатовка Арзамасского района
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В селе Шатовка Арзамасского района завершилось строительство новых очистных сооружений, мощность которых составляет 400 кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
- Для Шатовки запуск новых очистных - знаковое событие. Старые уже давно выработали свой срок. И если раньше сточные воды сбрасывались на рельеф, то теперь они проходят несколько ступеней очистки, - во время проверки функционирования очистных сооружений рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.
На данный момент к новым очистным сооружениям подключены 58 многоквартирных домов, а также школы, детский сад и дом культуры, хотя в дальнейшем планируется и обслуживание частных домов.
Стоимость работ по контракту обошлась в 84,1 миллиона рублей.
Напомним, что до 2024 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области будет построено 69 объектов водоотведения.
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