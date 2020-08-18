В Балахне реставрируют объекты культурного наследия Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Балахне на улице Карла Маркса приступили к реставрационным работам объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Работы проводятся на двух объектах Балахнинского музейного историко-художественного комплекса, а бюджет для этого выделен из областного и муниципального бюджетов.

Согласно информации, подрядные компании должны завершить реставрационные работы к ноябрю 2020 года.

- На объектах музейного комплекса предстоит сделать еще многое, но радует, что подрядная организация трудится ускоренными темпами, используя все возможности, не отклоняясь от графика. Уверены, что реставрация завершится в срок, и обновленные здания станут настоящим украшением Балахны, - сообщила исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Балахнинского района Людмила Налтакян.

Один из реставрируемых объектов - это музей «Дом Плотникова», в котором рабочие восстанавливают фасад и цокольный этаж. В будущем именно в этом здании разместят выставку, посвященную участию балахнинцев в войнах и локальных конфликтах XX века.

Другой реставрируемый объект - здание, в котором после расположат детский музей «Солоница» с возможностью использования интерактивных технологий. На данный момент на территории проводят снятие старых полов и временных перегородок, удаляют разрушенный штукатурный слой.

Отметим, что подрядчики, занимающиеся реставрационными работами музейных филиалов, имеют лицензии министерства культуры РФ, так как здания Балахнинского музейного историко-художественного комплекса входят в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

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