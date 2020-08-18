Участок дороги на Ковернино отремонтировали в Семеновском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Семенов - Ковернино протяженностью 7 километров отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверку отремонтированного участка дорожного полотна проводили специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, при участии ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- В рамках приемки мы через каждые сто метров проверяли соответствие поперечных уклонов ГОСТу. Также провели лабораторные обследования. Работы сделаны качественно не только на основной дороге, но и на съездах с заездными карманами, - рассказал директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин.

На проверяемом участке дороги всегда высокая интенсивность движения, так как трасса соединяет между собой много населенных пунктов. До ремонтных работ дорожное полотно представляло собой разбитый асфальт, который иногда приходилось объезжать по обочине.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, серьезным основанием для того, чтобы включить дорогу в региональную программу ремонта на текущий год, стало именно несоответствие участка дороги ГОСТу.

- Теперь передвигаться по ней стало намного безопаснее и комфортнее. Подрядчик дает гарантию на свою работу на 5 лет, - подчеркнул глава региона.

В рамках ремонтных работ провели засыпку выбоин щебнем, расчистку откосов от кустарников, а также совершили подсыпку и планировку обочин. Подрядчиком также была проведена работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади в 49 тысяч квадратных метров. Кроме того, на дорогу нанесли новую горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

За проведенные работы подрядчик получил сумму в размере 66,9 миллионов рублей.

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