Пять школ Нижнего Новгорода не откроют 1 сентября

Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин опубликовал на своей личной странице в Instagram информацию о том, что в пяти школах Нижнего Новгорода не успеют завершить капитальный ремонт до 1 сентября.

- Это связано с большим объёмом работ по каждой из этих школ. У родителей это вызывает напряжение. Но главное - открыто и честно говорить о сроках ремонта, об образовательных маршрутах детей, - написал министр.

Как отметил министр, в этому году ремонту подлежали 100 школ города, где-то требовалось частичное проведение ремонтных работ, а где-то полное, начиная ремонтом фундамента и заканчивая кровлей. На финансирование для этой цели было выделено более 1,5 миллиарда рублей.

Сергей Злобин также сообщил, что уже на следующей неделе присоединиться к онлайн-собраниям родителей тех школ, которые не смогу принять учеников с 1 сентября.

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