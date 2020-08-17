Почти 88% нижегородцев, заразившихся COVID-19, здоровы

По данным на 17 августа 2020 года, за последние три дня, включая выходные, в Нижегородской области выздоровело ещё 282 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, таким образом общее число выздоровевших достигло 22 712. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 25 878 человек.

Согласно информации, средний показатель тестирования в Нижегородской области составил 20 795 человек на 100 тысяч населения.

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