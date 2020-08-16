Специалисты нижегородского ЦЗН проведут горячую телефонную линию

С понедельника 17 августа по 6 сентября 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 20.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области проведет горячую телефонную линию. Кроме того, работают все ЦЗН региона. Задать вопросы можно по телефону 8 (831) 234-07-27.

У специалистов можно узнать, как подать документы через портал «Работа в России», уточнить по изменениям в работе ЦЗН. Также эксперты помогут узнать подробности об изменениях в законодательстве, касающихся увеличения максимального и минимального пособий по безработице, предоставления областных компенсационных выплат безработным, назначения максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям.

Можно уточнить информацию о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате в 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефоны ЦЗН в районах и муниципалитетах области можно посмотреть на официальном сайте и интерактивном портале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.