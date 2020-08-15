Салют на День города в 2020 году в Нижнем Новгороде: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в честь Дня города Нижнего Новгорода все-таки будет запущен праздничный салют.
Салют состоится сегодня, 15 августа 2020 года. Начало – в 22.00.
Залпы будут даны с воды, в акватории рек Оки и Волги. «Выбор места проведения салюта обусловлен требованиями безопасности», - сообщала пресс-служба областного правительства в официальном релизе. Таким образом, нижегородцы смогут посмотреть салют, и при этом соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
Напомним, в 20.30 состоится парад яхт, суда с подсвеченными парусами пройдут в районе Стрелки, в акваториях рек Ока и Волга.
Яхтсмены уже собрались для предстоящего парада. На Нижневолжской набережной, как сообщают очевидцы, народу много. Но не настолько, чтобы невозможно было соблюдать социальную дистанцию.
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