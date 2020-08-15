Нижегородские школьники 1 сентября пойдут в школу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем инстаграм-аккаунте в очередной раз ответил на вопросы подписчиков о дистанционном обучении.

Глава региона поздравил нижегородцев с Днем города, который отмечается сегодня, 15 августа. Пользователи сразу же засыпали Никитина вопросами о продлении карантина с 21 августа и о возобновлении с 1 сентября дистанционного обучения в школах.

Глеб Никитин в очередной раз призвал не верить слухам о карантине и введении ограничений. И ответил на вопрос пользователя @kalinkina.olesia, которая интересовалась, пойдут ли дети с 1 сентября в школу. "Да, пойдут в школу", - кратко ответил губернатор.

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