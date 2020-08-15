Лук, яблоки и куриные яйца подешевели в Нижегородской области. Об сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

По данным Нижегородстата, за период с 3 по 10 августа, более всего упала цена на лук – более чем на 4% (с 31,2 до 29,8 рубля за кг), почти на 4% подешевели яблоки (с 146,8 до 141,1 рубля за кг), на 2,4% – куриные яйца (с 55,8 до 54,5 рубля за десяток).

Кроме того, с 3 августа в Нижегородской области немного подешевели говядина, куриное мясо и гречневая крупа.

А вот на свинину, пшено и морковь цены выросли, хотя и не значительно – в среднем на 1,4% - 1,9% за килограмм.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

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