Известного нижегородского бизнесмена Андрея Климентьева просят признать банкротом

На сайте Арбитражного суда Нижегородской области сообщается о иске, поданном в отношении скандально известного бизнесмена Андрея Климентьева. В 1998 году предприниматель был избран мэром Нижнего Новгорода, но не смог вступить на пост, попав в колонию за мошенничество, связанное с фиктивной задолженностью на 372 миллионов рублей.

На сегодняшний день иск в суд поступил от конкурсного управляющего ООО «Сеченовская Нива». Исковые требования истца к ответчику представляют сумму в 15,7 миллионов рублей.

Ранее 27 апреля 2020 года Арбитражный суд приговорил нижегородского предпринимателя Андрея Климентьева к четырем годам лишения свободы за хищения в особо крупном размере.

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