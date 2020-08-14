Жильцов из взорвавшегося на Автозаводе дома выселяют из гостиниц

Одна из владелиц квартир многоэтажки на Автозаводе, пострадавшей по причине взрыва газа, обратилась на личной страничке в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Глеб Сергеевич, пишем Вам не первый раз, просим обратить внимание на нас, жителей дома по улице Краснодонцев 17, в котором произошёл взрыв газа. Наша районная администрация обещала нам, что мы будем находиться в гостинице до 30 сентября или сколько этого потребуется, а сейчас за 5 дней написали нам, что с 17 августа нам нужно освободить гостиницы, больше половины жильцов не смогли подыскать себе жилье на выделенную сумму, - сообщила нижегородка.

Министерство социальной политики региона направило официальный ответ, в котором было сообщено, что на данный момент от пострадавших жильцов поступило 71 заявление на оказание материальной помощи.

Было также отмечено, что в связи с большим количеством заявлений, было принято решение направить губернатору письмо, чтобы согласовать выплаты денежных компенсаций.

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