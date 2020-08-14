Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жильцов из взорвавшегося на Автозаводе дома выселяют из гостиниц

Пострадавшим будут выплачены компенсации
Кристина БербасоваКристинаБербасова
КомментироватьОставить комментарий

Одна из владелиц квартир многоэтажки на Автозаводе, пострадавшей по причине взрыва газа, обратилась на личной страничке в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Глеб Сергеевич, пишем Вам не первый раз, просим обратить внимание на нас, жителей дома по улице Краснодонцев 17, в котором произошёл взрыв газа. Наша районная администрация обещала нам, что мы будем находиться в гостинице до 30 сентября или сколько этого потребуется, а сейчас за 5 дней написали нам, что с 17 августа нам нужно освободить гостиницы, больше половины жильцов не смогли подыскать себе жилье на выделенную сумму, - сообщила нижегородка.

Министерство социальной политики региона направило официальный ответ, в котором было сообщено, что на данный момент от пострадавших жильцов поступило 71 заявление на оказание материальной помощи.

Было также отмечено, что в связи с большим количеством заявлений, было принято решение направить губернатору письмо, чтобы согласовать выплаты денежных компенсаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.