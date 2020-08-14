В Бутурлинском районе памятник природы «Озеро Карасное» поставили на кадастровый учёт Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Природную территорию водоохранного и ресурсоохранного значения «Озеро Карасное» в Бутурлинском районе вписали в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Площадь объекта природного комплекса составляет 38 га, а охраняемая территория и вовсе охватывает 88,3 га.

- Озеро является местом произрастания уникальных растений, здесь можно увидеть редких птиц. Для их сохранности мы проводим работу по внесению памятников природы в Единый государственный реестр недвижимости, чтобы исключить возможность продажи земель и проведения на территории ООПТ каких-либо строительных работ, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Так, на территории памятника природы недопустимыми считаются любые действия, которые могут привести к изменению сложившегося гидрологического режима водоема, а также всей территории.

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