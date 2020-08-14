Детские сады в Нижнем Новгороде возобновят работу в штатном режиме

Со следующей недели детские сады в Нижнем Новгороде заработают в режиме свободного посещения. Об этом министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин сообщил на своей личной страничке в Instagram.

- Конечно, не с понедельника. Необходимо решение муниципального штаба, подготовка помещений, закупка продуктов, но уже УРА!!! - поделился информацией министр.

Решение о работе детских садов в штатном режиме было оглашено исполняющим полномочия главы города Юрием Шалабаевым на открытии детского сада в Приокском районе.

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