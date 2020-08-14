Новый КТ-томограф за 34 миллиона рублей заработает в Кстовской больнице. Фото: Министерство здравоохранения Нижегородской области

В центральной районной больнице Кстово устанавливают новый КТ-томограф, способный диагностировать коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

На финансирование аппарата федеральный бюджет выделил 34 миллиона рублей.

- Установка нового КТ-томографа - это знаковое и значимое событие для нашей больницы. Современное высококлассное оборудование, безусловно, повысит качество оказываемой медицинской помощи и будет способствовать скорейшему выздоровлению наших пациентов, - подчеркнул Александр Цопов.

Известно, что новый КТ-томограф не только поможет медикам в условиях пандемии, но и принесет значительный вклад в работу травмоцентра и будущего центра онкологической помощи, который совсем скоро откроют на базе больницы.

Уже со следующего понедельника три рентгенолога совместно с рентгенотехниками приступят к обучению на новом оборудовании, а полученные знания и возможности уже в недалеком будущем смогут применить на практике.

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