Банк УРАЛСИБ выдал 7,5 млрд рублей по программам ипотеки с господдержкой

Общий объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по двум основным ипотечным программам с господдержкой с начала их запуска, составил 7,5 млрд рублей.

В том числе, по программе «Ипотека 6,5%»* было выдано более 1300 кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. По программе «Ипотека для семей с детьми» – около 4 млрд рублей при сопоставимом количестве кредитов.

Ипотечные программы с господдержкой в мае-июле обеспечили более 40% объемов ипотечного кредитования Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Ипотека 6,5%» является наименованием продукта и не содержит финансовых условий. С условиями предоставления продукта можно ознакомиться на сайте Банка.

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