В Нижегородской области заработал портал по соблюдению поручений Глеба Никитина

В Нижегородской области запустили портал контроля реализации поручений губернатора региона, сформированных в ходе рабочих поездок губернатора в районы и городские округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- На портале прописаны ответственные и статус задачи. Важно, чтобы те проблемы, которые были обозначены, решались на деле, а не в отчетах или на бумаге. Всего на сайте на сегодняшний день опубликовано порядка 470 поручений, - сообщил Глеб Никитин.

Портал «На контроле» станет служить системой для сбора всех обращений граждан, касающихся различных сфер жизни региона.

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