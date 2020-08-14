Движение вокруг «Стадиона Нижний Новгород» будет временно перекрыто 15 августа

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода, 15 августа 2020 года с 11:00 до 11:30 временно перекроют движение вокруг «Стадиона Нижний Новгород».

Проезд будет запрещен по улице Совнаркомовской, Волжской набережной, улице Самаркандской, улице Бетанкура. Помимо этого с 10:00 до 11:30 на территории мероприятия запрещается парковка.

Причиной таких изменений стал мотопарад байкерского клуба «Ночных волков», в рамках которого работникам COVID-госпиталей Нижнего Новгорода вручат сертификаты «Карта героя».

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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