В Нижнем Новгороде отремонтировали 110 тысяч кв.м. дорожного полотна

По словам директора городского департамента дорожного хозяйства Александра Герасименко, в ходе круглогодичного ямочного ремонта в Нижнем Новгороде заменили примерно 110 тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщает администрация города Нижнего Новгорода.

Пик ремонтных работ по замене дорожного полотна обычно приходится на весенне-летний период, так как теплые и сухие погодные условия позволяют использовать горячие асфальтобетонные смеси.

В тройке лидеров среди районов, где был проведен наибольший объем работ, находится Канавинский район с выполненной заменой дорожного полотна в размере 21 023 квадратных метров, а также Сормовский (20 560 кв.м.) и Приокский район (14 899 кв.м.).

- Мы постоянно контролируем качество выполнения работ подрядными организациями. Если технологии укладки асфальта не соблюдаются, то работа подрядчиков не оплачивается, - отметил Александр Герасименко.

Капитал, выделенный на ремонтные работы, составил около 180 миллионов рублей.

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