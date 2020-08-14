Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 29 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

По полученной информации на 14 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 25 510 человек, из них 12 463 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 047 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 171) и Павловском районе (1 324). Следом идёт город Бор — зараженных 940 человек, и 693 жителя Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2922

Ленинский – 2030

Канавинский – 1737

Сормовский – 1389

Советский – 1306

Московский – 1292

Нижегородский – 1013

Приокский – 774

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