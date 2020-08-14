Выплаты компенсаций дольщикам ЖК «На Гончарова» начнутся уже 17 августа Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Банк ДОМ.РФ начнёт приём документов на выплату компенсаций дольщикам ЖК «На Гончарова» уже 17 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Денежные компенсации будут переданы дольщикам в течение 10 рабочих дней после предоставления всех документов. Стоит отметить, что возмещения не будут ниже той стоимости, которую дольщики выплатили по договору.

Вопрос возмещения компенсаций решался на заседании рабочей группы по защите прав нижегородских участников долевого строительства. В ходе беседы стало ясно, что механизм выплат успешно отлажен. Примером являются более 2 300 дольщиков ЖК «Окский берег», получивших денежные средства.

- Также дал поручение министерству строительства и застройщикам подключиться и подготовить информацию о жилых комплексах, где люди смогут приобрести жилье, исходя из суммы компенсации, которая в среднем на 30% превысила оплаченную гражданами сумму по договору долевого участия, - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

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