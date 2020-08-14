Процент нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, вырос до 88%

По данным на 14 августа 2020 года, 87,9% жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 209 человек, а общее количество достигло 22 430 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 25 510 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 650 686 человек. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,8% и составил 20 315 человек на 100 тысяч населения.

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