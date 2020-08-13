В посёлке Ковернино Нижегородской области построят крытый каток

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что к концу 2020 года в рабочем посёлке Ковернино завершится строительство крытого катка с искусственным льдом. Финансирование объекта обойдется в 306 миллионов рублей.

Планируется, что в ледовом дворце смогут заниматься профессиональные спортсмены, к тому же проводить время на льду смогут и обычные любители покататься на коньках.

По проекту здание катка будет трехэтажным, его площадь составит 4825,9 квадратных метров. Основное ледовое поле будет размером 60х30 метров, а трибуны смогу помещать 140 зрителей. Отмечается, что объект будет оборудован дополнительными тренировочными ледовыми площадками.

Крытый каток в Ковернино сможет принимать соревнования районного уровня.

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