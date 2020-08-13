895 жителей вернулись в Нижегородскую область из-за границы

С начала эпидемии коронавирусной инфекции и по сегодняшний день в Нижегородскую область смогли вернуться 895 человек со всех континентов мира. Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

Согласно информации, 548 жителей Нижегородской области прилетели в Россию из Азии, 177 человек – из Европы, 122 – из Северной и Южной Америки, 40 – из Африки, 9 – из Австралии и Новой Зеландии.

В частности, стало известно, что из общего количества человек, в Нижегородскую область вернулось 104 ребёнка, 31 пожилой человек и 7 жителей региона с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидностью.

- Особое внимание мы уделяем людям, у которых есть проблемы со здоровьем, а также беременным женщинам: всем им оказывалась дополнительная помощь при оформлении документов, регистрации на вывозные рейсы, транспортировке на территории России и за рубежом, - рассказала директор департамента Ольга Гусева.

Стоит отметить, что у многих жителей региона по-прежнему нет возможности уехать из-за границы и вернуться домой, поэтому департамент внешних связей решительно настроен продолжать содействовать возвращению граждан на территорию России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.