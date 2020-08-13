Обрыв линий связи и нарушения в работе ЖКХ возможны в Нижегородской области из-за грядущей непогоды

Вечером 13 августа и ночью 14 августа 2020 года местами по Нижегородской области сохранятся сильные дожди и усилением северо-восточного ветра 15м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС.

Также по данным Яндекс.Погоды вечером 13 августа температура снизится до +12…+13 градусов Цельсия, а к ночи достигнет отметки в +11 градусов.

Отмечается, что возможны обрывы или повреждение ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укреплённых конструкций, а также нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики. Проведение высотных, аварийно-восстановительных работ станет затруднительным.

МЧС предупреждает, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с локальными подтоплениями дождевым стоком низинных частей местности, нарушением работы ливневых систем, затруднением в работе всех видов транспорта.

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